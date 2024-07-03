Медики выявили новые случаи ботулизма в еще одном российском регионе

Два случая ботулизма зафиксировали в Орловской области. Пациентами оказались женщина и ее ребенок.

Жительницы Орловской области были госпитализированы в инфекционные стационары Орла с опасным недугом. Заболевшими оказались мать и ее 14-летняя дочь из Верховского района. Девочка-подросток лечится в НКМЦ имени Круглой, а женщина – в городской больнице имени Боткина.

Родственницы заразились ботулизмом после того, как съели купленную рыбу холодного копчения. Об этом пишет издание "Вести-Орел".

"У матери болезнь в степени средней тяжести, у дочери состояние похуже – она съела больше рыбы. Девочка одно время находилась на ИВЛ, но теперь идет на поправку. Тем не менее, юная орловчанка все еще лежит в реанимационном отделении", – сообщает СМИ.



Отмечается, что пациенты, столкнувшиеся с ботулизмом, жалуются на общую слабость, утомляемость, а также двоение перед глазами и "мушек".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в российских больницах остаются 70 человек с ботулизмом. 17 из них находятся на искусственной вентиляции легких.