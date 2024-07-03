Переедание в жару назвали одной из причин инфарктов и инсультов

Жара оказывает сильное воздействие на организм. Высокие температуры могут привести к гипертоническому кризу, учащенному сердцебиению, головокружению, тошноте, удушью и даже инфаркту и инсульту.

Усугубить состояние в жару могут два основных фактора – обезвоживание и переедание, рассказала в разговоре с RT терапевт Людмила Лапа.

Оба состояния сильно перегружают сердце, сосуды и почки, уточнила врач. Это сгущает кровь, что увеличивает риск образования тромбов, что является причиной инфаркта и инсульта.

Избежать обезвоживания организма при жаре поможет употребление не менее трех литров жидкости. Предпочтительно, делать выбор в пользу чистой воды, уточнила Лапа. При этом она должна быть комнатной температуры, поскольку холодная вода может спровоцировать респираторные заболевания.

О состоянии коже тоже нужно позаботиться. Поэтому во время нахождения на солнце ее лучше обработать солнцезащитным кремом, а голову прикрыть головным убором.

При первых признаках солнечного удара терапевт рекомендовала присесть на скамейку в тени и сделать несколько глотков воды.

Что касается питания, ранее эксперт рассказал, какие продукты лучше всего подходят для употребления в жару. Как оказалось, это фрукты и овощи с высоким содержанием жидкосмти, а также мясо.

Помимо этого, врач рассказал, как долго можно находиться на солнце, не рискуя получить солнечный ожог и в какое время суток лучше загорать.