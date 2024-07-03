В Подмосковье в ухе мужчины поселился клещ

В Видном врачи спасли 75-летнего мужчину, у которого в ухе поселился клещ. Об этом сообщает Минздрав Московской области в соцсети ВКонтакте.

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Мужчина обратился в больницу из-за жалоб на боль и шум в правом ухе. При осмотре медики обнаружили клеща, который присосался к барабанной перепонке.

«Сначала медики залили в ухо раствор перекиси водорода, потом закапали масло, подождали, пока клещ погиб и его челюсти разжались, и аккуратно, стараясь не повредить барабанную перепонку, извлекли насекомое при помощи специального пинцета», - сказано в сообщении.



Благодаря своевременному обращению к врачам клещ не успел навредить слуху мужчины. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан домой.