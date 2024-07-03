В Роспотребнадзоре рассказали, как самостоятельно выявить дефицит железа

Недостаток железа в организме человека проявляется через утомляемость и плохой аппетит, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на представителей местного отделения Роспотребнадзора. По словам специалистов, нехватка микроэлемента также приводит к повышенной раздражительности и апатии.

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Эксперты обратили внимание, что дефицит железа не позволяет поддерживать нормальную физиологическую функцию крови и тканей, а также мышцы и мозг. При этом в тяжелых случаях пациенты способны столкнуться с железодефицитной анемией.

По их мнению, разрешить проблему поможет коррекция рациона, в который добавляются продукты с большим количеством железа. Например, мясо и субпродукты, рыба и морепродукты, а также злаки и хлеб. Помимо этого, возможно применение специальных витаминно-минеральных комплексов.

Детский эндокринолог Дарья Хайкина ранее отметила, что задержка роста у несовершеннолетних может начаться из-за анемии и нехватки питательных веществ. Она также добавила, что психоэмоциональные нарушения и тяжелые стрессовые ситуации замедляют процессы взросления.