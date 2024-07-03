Какие лекарства нужно взять в отпуск

Лето – время отпусков и путешествий. Чтобы любые поездки были безопасными и комфортными, нужно собрать дорожную аптечку. О том, что в ней должно быть, рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.

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Рекомендуется взять в путешествие необходимое количество препаратов, которые вы принимаете на постоянной основе. Кроме того, нужно приобрести жизненно важные лекарства.

«Не забудьте взять с собой жаропонижающие препараты, которые помогут быстро справиться с повышением температуры, жаром, ознобом и другими неприятными симптомами. К тому же во многих странах эти препараты продаются только по рецепту, поэтому лучше подготовиться заранее», – сказала врач в беседе с «Известиями».



Специалист напомнила, что еще одна неприятная ситуация, которая может возникнуть в отпуске, – аллергия. В таком случае нужно взять антигистаминные препараты. Кроме того, организм может дать сбой в пищеварительной системе – спасут спазмолитики и энтеросорбенты.

Врач порекомендовала брать в аптечку только те препараты, с которыми вы уже знакомы, чтобы они не вызвали у вас различные реакции, в том числе аллергические.

Ранее юрисконсульт Андрей Иванов рассказал, что делать, если в отпуске вы потеряли документы. В первую очередь, следует обратиться в ближайшее отделение полиции, где расскажут о дальнейших действиях по восстановлению документов.