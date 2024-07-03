Почему летом опухают ноги и как с этим бороться: советы врачей

Лето приносит с собой не только долгожданное тепло и яркое солнце, но и проблемы со здоровьем, которые могут затмить радость от теплых дней. Одной из таких проблем являются отеки ног, которые особенно часто возникают именно в жаркую погоду. Какие основные причины летних отеков ног, что нужно делать при отеке ног, какие меры профилактики отеков существуют и какие симптомы указывают на необходимость немедленного медицинского вмешательства? Мы узнали ответы на самые у экспертов.

© Inc-News

Причины отеков ног в летний период

Летом отеки ног встречаются чаще, чем в другое время года, по нескольким причинам:

1. Обезвоживание: В жаркую погоду организм теряет больше жидкости через потоотделение, что может привести к обезвоживанию. В ответ на это тело начинает задерживать воду, что приводит к накоплению жидкости в тканях и, как следствие, к отекам ног. Как отмечает травматолог-ортопед Антонина Завадская, "обезвоживание является одной из основных причин отеков конечностей."

2. Длительное стояние или сидение: Высокие температуры способствуют расширению кровеносных сосудов, что увеличивает объем крови, проходящей через них. Если человек долго стоит или сидит, это может ухудшить циркуляцию крови и привести к скоплению жидкости в ногах. Антонина Завадская добавляет:

"При длительном стоянии или сидении в жаркую погоду повышается давление в венах ног и ступней, что может ухудшить циркуляцию крови и привести к накоплению жидкости."



3. Хронические заболевания: Летняя жара может усугубить симптомы хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, почечные и печеночные проблемы, которые также могут вызвать отеки. Наталья Балан, фельдшер и управляющая сетью пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы», комментирует:

"Если отечность наблюдается долгое время, это говорит о серьезных патологиях. Прежде всего, необходимо обследовать сосуды нижних конечностей, работу сердечно-сосудистой системы, почек, брюшной полости, щитовидной железы, иммунной и нервной системы."



Методы самопомощи

Существует несколько способов, которые могут помочь уменьшить отеки ног в жаркую погоду:

1. Избегайте жары: Старайтесь находиться в прохладных местах, используйте кондиционер, носите легкую одежду и применяйте охлаждающие спреи для ног. Антонина Завадская советует:

"Находитесь в затененных местах или в помещениях с кондиционером, используйте охлаждающий спрей на ноги и избегайте слишком горячих ванн, душа и саун."



2. Питайтесь правильно: Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, таких как соленые закуски и сильно обработанные продукты. Увеличьте потребление воды для поддержания водного баланса.

"Чтобы свести к минимуму вероятность опухания ног и лодыжек, выбирайте продукты с низким содержанием натрия," - рекомендует Завадская.



3. Носите удобную обувь: Обувь должна быть удобной, с хорошей поддержкой и изготовленной из дышащего материала. Антонина Завадская отмечает:

"Ношение удобной обуви, которая обеспечивает хорошую поддержку и изготовлена из дышащего материала, может иметь большое значение для предотвращения отечности ног."



4. Занимайтесь физическими упражнениями: Регулярная физическая активность, такая как ходьба, плавание или езда на велосипеде, улучшает циркуляцию крови и предотвращает скопление жидкости в ногах.

"Регулярные занятия физическими упражнениями могут улучшить циркуляцию крови и предотвратить скопление жидкости в ногах," - подчеркивает Завадская.



5. Поднимайте ноги: По возможности поднимайте ноги выше уровня сердца, чтобы снизить давление на вены и улучшить отток жидкости.

"Это помогает снизить давление на вены ног и ступней и способствует оттоку жидкости," - объясняет Завадская.



6. Холодные компрессы и массаж: Прикладывание холодных компрессов и мягкий массаж ног могут помочь уменьшить воспаление и отек.

"Прикладывание холодного компресса к опухшим участкам может помочь уменьшить воспаление и отек за счет сужения кровеносных сосудов," - советует Завадская.



7. Эфирные масла: Использование эфирных масел, таких как лаванда и мята, может быть полезным благодаря их противовоспалительным свойствам.

"Смешайте несколько капель с базовым маслом и нанесите на пораженный участок," - рекомендует Завадская.



Специальные рекомендации для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями

Для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно важны правильный режим питья и диета. Наталья Балан отмечает:

"Если нет противопоказаний, связанных с заболеваниями сердца и почек, нужно пить 30 мл на 1 кг веса чистой воды ежедневно. При отечности снижается уровень белка в крови, поэтому не стоит отказываться в жару от мяса, рыбы и морепродуктов. Добавьте в рацион сложные углеводы, витамины и правильные жиры, которые не допустят обезвоживание организма."



Симптомы, требующие немедленного медицинского вмешательства

Хотя большинство случаев отеков ног не являются серьезной угрозой для здоровья, существуют симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу:

Сильный или постоянный отек.

Боль в ноге или лодыжке.

Односторонний отек (только одной ноги).

Покраснение или жар в пораженной области.

Эти признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, таких как тромбоз глубоких вен, инфекция или другие сосудистые проблемы.

"Если вы заметили сильный или постоянный отек, боль, отечность только в одной ноге, покраснение или жар в пораженной области, вам следует немедленно обратиться к врачу или ортопеду," - предупреждает Завадская.



Профилактика отеков ног в летний период

Чтобы предотвратить появление отеков ног летом, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Поддерживайте оптимальный уровень гидратации.

Носите удобную обувь.

Сократите потребление соли.

Регулярно занимайтесь физической активностью.

Избегайте длительного нахождения на солнце и в условиях высокой температуры.

В заключение, отеки ног в жаркую погоду — распространенная проблема, которую можно контролировать с помощью простых мер и правильного ухода за собой. Помните о важности поддержания водного баланса, правильного питания, физической активности и своевременного обращения к врачу при возникновении тревожных симптомов.