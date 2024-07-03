Российская компания запустит производство лекарств в ампулах

Один из крупнейших производителей лекарств в России, новосибирская производственная фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal), планирует запустить новый цех по производству жизненно важных лекарственных препаратов в стеклянных ампулах к весне 2025 года, сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов.

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Новый цех № 8 будет выпускать такие обезболивающие как кеторолак, а также другие важные препараты, такие как диклофенак, кетопрофен и дротаверин. Этот шаг направлен на обеспечение импортозамещения и повышение лекарственного самообеспечения страны.

Планы компании включают увеличение выпуска продукции до более 210 млн упаковок в текущем году, что на 24% больше, чем в 2023 году. В ассортимент уже введено 59 новых номенклатурных позиций, а до конца года планируется введение еще 40 новых препаратов, включая толперизон, бисакодил и кларитромицин.