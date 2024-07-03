В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости клещевым боррелиозом

Уровень заболеваемости клещевым боррелиозом в текущем году превышает показатели прошлого года. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора сообщили изданию «Известия».

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«По данным лаборатории «Гемотест», 17% клещей, которых люди приносили для анализа в их отделения по всей России с 1 января по 30 июня, были носителями болезни Лайма», – пишет «Известия».



Большинство клещей с этим заболеванием было зарегистрировано в Вологодской и Челябинской областях, а также в республике Коми. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, болезнь Лайма имеет три стадии: острую, подострую и хроническую.

«Основные признаки болезни включают в себя повышение температуры тела различной степени, появление кольцевидной сыпи (образование вокруг укуса клеща пятна необычной формы с центральным осветлением) и увеличение лимфатических узлов в области оттока лимфы от места укуса клеща», — рассказал врач.



А по словам замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, кольцевидная эритема может появляться в 50–60% случаев. Оба специалиста подчеркнули важность своевременной диагностики заболевания и рекомендовали обращаться за медицинской помощью немедленно после укуса клеща. Они также напомнили, что клещевой боррелиоз может привести к поражению кожи, суставов, сердца, почек и других органов в зависимости от стадии заболевания. Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты, носить закрытую одежду и тщательно проверять себя и близких на наличие клещей после прогулок для защиты от укусов клещей. Ранее, врач поделился советами по избавлению от комаров в домашних условиях и на даче. Использование доступных средств поможет победить комаров. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева