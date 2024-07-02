Удар по онкологии: в Новом Уренгое готовят к открытию радиотерапевтический корпус

На смену людям в строительных касках приходят люди в белых халатах. Это первые работники отделения, в котором будут лечить ямальцев от рака. Назначен и руководитель нового подразделения центральной городской больницы.

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Владимир Герман приехал в Новый Уренгой из Саранска. Признаётся, что очень впечатлился проектом здания, оборудованием, комфортом отделения.

"За 30 лет я бывал в разных городах, ездил в заграничные командировки, видел многое. Скажу, что это один из топовых уровней оснащения и благоустройства отделения для пребывания пациентов. Здесь мы сможем осуществлять третий уровень оказания помощи лучевой терапией."



Владимир Юрьевич окончил Мордовский государственный университет имени Огарёва. С 1994 года работал в республиканском онкологическом центре. Начинал с должности дозиметриста: проводил радиационные замеры, входил в состав группы по радиационной безопасности. Много лет был радиотерапевтом. В 2023 году получил приглашение от руководства Новоуренгойской больницы. Он не только возглавил отделение, но и будет участвовать в лечении пациентов.

Первоочередная задача — настройка оборудования и формирование будущего коллектива.

"Согласно штатному расписанию, здесь должно быть 94 сотрудника. Но на начальном этапе столько не будет", — говорит Владимир Герман.



По предварительным расчётам, в отделении поставят 25 стационарных коек и 10 амбулаторных. Есть планы по расширению, но это зависит от потребностей округа. По словам Владимира Юрьевича, имеются резервы даже для оказания помощи жителям из соседнего региона, если возникнет такая необходимость.

Лучевая терапия будет впервые проводиться на Ямале. Раньше северянам приходилось получать помощь за пределами региона. Ожидается, что в новом отделении курс радиотерапии смогут проходить до 350 ямальцев в год.

«Поймать» опухоль

Дистанционную лучевую терапию будут проводить с помощью новейших аппаратов, которые позволяют воздействовать на опухоль с максимальной точностью.

Умная система способна вести лечение в момент задержки дыхания. Это актуально, если раковые клетки располагаются в подвижных зонах, например, в лёгких. Когда пациент дышит, опухоль «перемещается» в пространстве, и «поймать» её сложнее. А современный аппарат распознаёт нужный участок и начинает лечение строго в определённой точке, позволяя сохранить здоровые ткани.

Сейчас медицина всего мира делает упор на уменьшение токсической нагрузки на организм. И новоуренгойское отделение будет идти в ногу с трендом. Поможет в этом и так называемый «подвижный стол». Это оборудование имеет восемь степеней свободы. На нём можно фиксировать пациента в нужном положении — в зависимости от локализации опухоли. Умная система способна двигаться не только вправо-влево, вверх-вниз, но и наклоняться в восьми плоскостях.

"Так излучение будет прицельно «бить» по очагу онкологии высокими дозами. Доводить опухоль до такого состояния, которое несовместимо с её жизнью", — поясняет Владимир Герман.



За что отвечает медицинский физик

Регина Николенко — медицинский физик со стажем работы 11 лет. Высшее образование получила в Уфимском государственном авиационном техническом университете по специальности «биотехнические медицинские аппараты и системы». После практики в республиканском онкодиспансере решила посвятить себя лечению рака. До переезда на Ямал несколько лет трудилась в Ханты-Мансийске. Все аппараты и системы, с которыми предстоит работать в Новом Уренгое, ей знакомы.

"Задача медицинского физика — подготовка пациента и оборудования к лучевой терапии. Он проверяет качество рентгенснимков и снимков КТ, несёт ответственность за дозу облучения, — поясняет она. — Кроме того, мы ежедневно проверяем источник. Если есть погрешности, можем остановить ускоритель, откалибровать и продолжить лечение."



Регина Забировна доступно рассказывает про многочисленные мониторы в помещении, находящемся рядом с процедурным кабинетом высокоэнергетического ускорителя. Отсюда можно дистанционно управлять сложным аппаратом.

"Первый монитор — это информационно-управляющая система, здесь мы видим данные о пациенте, вводим критерии каждого органа, — поясняет собеседница. — Второй монитор позволяет операторам управлять процессом — они открывают план лечения пациента, смотрят все комментарии и лечат по определённой схеме. Третий помогает определить положение опухоли. Изначальный снимок КТ сравнивается с тем, что получен в данный момент."



Помимо медицинских физиков, помощь будут оказывать и другие профильные специалисты: техники-дозиметристы и радиотерапевты.

Комфорт для пациентов

Не секрет, что люди, выезжающие на лечение в другие города, часто сталкиваются с ситуацией, когда приходится часами сидеть в коридоре в ожидании оформления в палату. А если человек ещё и с дороги, то это утомительно вдвойне. В новом корпусе таких проблем не будет. Здесь предусмотрены палаты кратковременного пребывания. Даже если иногородний пациент приедет заранее, то сможет разместиться с комфортом в отдельной комнате, где есть кровать, телевизор и туалет. В этих же палатах смогут находиться и те, кто уже выписан, но по каким-то причинам не смог сразу покинуть медучреждение, к примеру, ждет родственников.

Врачи считают это важным моментом, ведь в радиотерапевтическом корпусе будут лечиться люди со всего Ямала, а расписание самолётов, поездов и автобусов не всегда совпадает с больничным графиком.

После настройки сложного оборудования и получения лицензии профильное отделение примет первых пациентов.