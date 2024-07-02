Врач назвал четыре привычки, помогающие легко снизить риск диабета

Покупка кондитерских изделий в маленьких объемах, отказ от сладких напитков, потребление овощей и комбинирование фруктов с клетчаткой (например, овсяными хлопьями) снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Навид Саттар, эксперт по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Университета Глазго (Великобритания).

© Газета.Ru

Врач объяснил, что употребление пирожных, шоколада и чипсов между приемами пищи может увеличить количество калорий, сахара и жиров в ежедневном рационе. Постоянное переедание выступает весомым фактором риска развития диабета, при этом речь идет не только про излишек сладких продуктов. При покупке различных закусок и кондитерских изделий в больших упаковках вероятность съесть слишком много значительно повышается.

По этой же причине Саттар рекомендует отказаться от сладкой газировки, кофе, чая и других напитков. Такие «жидкие» калории незаметны, однако они могут внести определенный вклад в увеличение веса и, следовательно, провоцировать развитие диабета.

По словам доктора, постоянное желание перекусить можно устранить, если потреблять достаточно овощей. Саттар уточнил, что за ужином порция овощей должна составлять половину общего объема тарелки. При этом увеличивать их количество в рационе нужно постепенно.

Защититься от диабета также позволяет увеличение доли клетчатки (полезных пищевых волокон, сложных углеводов) в рационе. Термин «клетчатка» относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться и усваиваться организмом. Этот углевод не распадается на глюкозу и не повышает уровень сахара в крови.

Клетчатка содержится в овощах, фруктах, орехах, ягодах и крупах. По мнению доктора, наиболее вкусным и полезным выступает сочетание несладких каш (например, овсянки) с фруктами.