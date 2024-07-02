Голикова сообщила, сколько продаваемых в РФ лекарств производят в стране

63% продаваемых в РФ лекарственных препаратов производится в стране, это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых россиянами. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

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"За последние три года российский рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении. 63% продаваемых лекарственных препаратов производится в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами", - сказала она.



Вице-премьер уточнила, что почти 46% всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производится в России по полному циклу, включая синтез субстанции. Треть всех закупаемых медицинских изделий - российского производства.

Ранее Голикова сообщала, что нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья", который стартует в 2025 году, объединит и скоординирует все виды исследований и разработок в медицине. В рамках нацпроекта усилия сконцентрируют на прорывных технологиях - это внедрение в клиническую практику высокотехнологичных лекарственных препаратов, инновационных медицинских изделий, новых клеточных продуктов, биомедицинских технологий, радиофармацевтических препаратов, развитие в здравоохранении искусственного интеллекта.