Татьяна Голикова рассказала, сколько человек в РФ ежегодно получают медпомощь

Почти 118 млн человек ежегодно получают медицинскую помощь в РФ, это 81% населения страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

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"Ежегодно медицинскую помощь в России получают почти 118 миллионов человек, это 81% населения страны. Ее организация напрямую связана с обеспечением граждан и медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, разработкой и внедрением новых технологий", - сказала она.



Вице-премьер отметила, что технологический суверенитет в здравоохранении позволит обеспечить систему медицинскими ресурсами, снижая зависимость от иностранных поставок и обеспечивая доступность медицинской помощи для россиян.

Ранее Голикова сообщала, что нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья", который стартует в 2025 году, объединит и скоординирует все виды исследований и разработок в медицине. В рамках нацпроекта усилия сконцентрируют на прорывных технологиях - это внедрение в клиническую практику высокотехнологичных лекарственных препаратов, инновационных медицинских изделий, новых клеточных продуктов, биомедицинских технологий, радиофармацевтических препаратов, развитие в здравоохранении искусственного интеллекта.