Американские врачи опубликовали в The New England Journal of Medicine необычный клинический случай — 55-летний мужчина едва не ослеп из-за укуса пчелы. Он жаловался на боль и отек в глазу.

© РИА Новости

Врачи провели осмотр и удалили жало, но состояние пострадавшего все равно ухудшилось. У него появилась сильная боль, покраснение, отек и кровоизлияние в глазу. Зрение также стало падать, и мужчина больше не мог видеть вблизи.

После повторного обращения к врачам выяснилось, что жало не было полностью удалено из глаза, что привело к осложнениям. Пациенту были назначены антибактериальные препараты и глазные капли. На лечение ушло пять месяцев, зрение мужчины полностью восстановилось.

2 июня шесть детей пострадали из-за укусов роя ос на веранде детского сада в Москве. Инцидент произошел в садике при школе «Преображенская» на 2-й Пугачевской улице. Впоследствии выяснилось, что под полом веранды располагалось осиное гнездо.

До этого более чем 15 детям, отдыхавшим в санатории «Прометей» в Тверской области, потребовалась медицинская помощь. Несовершеннолетние обратились к врачам с признаками отравления. В прокуратуре региона начали проверку инцидента, в ходе которой пообещали установить, как организовано питание в лагере.