В МГУ зафиксировали случай туберкулеза

Случай туберкулеза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, контактировавших лиц также проверят на заболевание в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

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"Действительно, на факультете был зарегистрирован случай инфекционного заболевания. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.



В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве сообщили о проведении противоэпидемических мероприятий.

"В адрес учебного заведения 27.06.2024 выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы, а также о проведении заключительной дезинфекции по месту учебы в корпусе по адресу г. Москва, Ломоносовский пр-кт, д. 27 и по месту жительства в общежитии по адресу г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1В", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время специализированная организация провела заключительную дезинфекцию как по месту учебы, так и по месту жительства.