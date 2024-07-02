Ученые назвали симптомы теплового удара, требующие неотложной медицинской помощи

В жаркую погоду следует минимизировать уровень физической активности и находиться в тени, лучше — в помещении с кондиционером. Учёные из Сиднейского университета Лили Хосперс и Джем Ченг рассказали о симптомах теплового удара, требующих неотложной медицинской помощи.

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Уровень физической активности и условия окружающей среды существенно влияют на риск развития заболеваний, связанных с жарой. Когда мы занимаемся физической активностью, например ходьбой, организм в качестве побочного продукта вырабатывает тепло. Если оно не теряется, организм может испытывать потенциально опасное для жизни повышение внутренней температуры.

Симптомы теплового истощения включают слабость, головные боли и тошноту. Более серьёзное развитие теплового удара связано с повышением внутренней температуры тела выше 40 °C и нарушением работы центральной нервной системы. Это может проявляться в виде спутанности сознания или дезориентации.

Эти симптомы требуют немедленной медицинской помощи, поскольку дисфункция центральной нервной системы и недостаточность органов могут в конечном итоге привести к смерти.

Чтобы защитить себя от теплового истощения, учёные рекомендуют избегать активности в самое жаркое время дня, находиться в прохладном, затенённом помещении, пить много воды.