Тепловой удар в автобусе или метро. Что делать, если стало плохо?

Тренер Захираев: если человеку плохо в транспорте, предложите ему воду. Многие регионы России столкнулись с аномальной жарой. Особенно непросто приходится тем, кто ездит на работу в общественном транспорте — как правило, там недостаточная вентиляция, духота и слишком много народа. В этих условиях можно легко получить тепловой удар. «Секрет фирмы» узнал, как оказать первую помощь пострадавшему.

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Как распознать тепловой удар

Как рассказал тренер по первой помощи Чеченского регионального отделения российского Красного Креста Хизир Захираев, тепловой удар возникает при перегреве организма. Его симптомы:

головокружение и головная боль;

слабость;

сухость во рту;

жажда;

тошнота и рвота;

потеря сознания и его спутанность;

повышение температуры тела;

покраснение и сухость кожи;

учащённое поверхностное дыхание.

Тепловой удар в транспорте

Если вам или кому-то рядом с вами в общественном транспорте стало плохо, то вот алгоритм действий, которому нужно следовать.

1. Оцените ситуацию и состояние пострадавшего

Нужно сообщить водителю о необходимости остановки и вызова скорой. «Проверьте температуру тела, если у вас есть доступ к термометру (он может оказаться в аптечке у водителя общественного транспорта). Температура выше 39 °C является тревожным сигналом», — рассказал эксперт.

2. Найдите прохладное место

«При первой возможности помогите пострадавшему выйти из транспорта. Если это невозможно, найдите менее переполненное место с лучшей вентиляцией внутри транспортного средства», — отметил Захираев.

Он добавил, что на улице лучше выбрать место в тени или зайти в помещение с кондиционером.

3. Дайте воды

Тренер уточнил, что нужно постоянно предлагать пострадавшему пить воду маленькими глотками — это поможет избежать обезвоживания.

«Важно, чтобы вода была прохладной, но не ледяной, чтобы избежать шока для организма. Избегайте алкоголя и сладких напитков, они могут усугубить состояние», — объяснил он. При этом если сам человек пить не может из-за спутанности сознания, то давать ему воду не надо.



4. Охладите пострадавшего

«Снимите верхнюю одежду и обувь с пострадавшего, чтобы улучшить теплообмен и позволить телу быстрее остыть», — подчеркнул Захираев. Также стоит полить на человека прохладной водой на область головы, шеи, подмышек и паха. Можно также обернуть голову, шею и конечности влажной тканью.

«Найдите вентилятор или имитируйте веер из газеты или журнала для усиления потока воздуха вокруг пострадавшего», — добавил эксперт.



5. Принять горизонтальное положение

Помогите пострадавшему сесть комфортно. Если человек без сознания, но дышит, положите его на бок, чтобы избежать удушья, уточнил Захираев.

6. Контролируйте состояние

«Регулярно проверяйте, есть ли у пострадавшего дыхание и находится ли он в сознании. При тепловом ударе у человека может остановиться дыхание или наступить инфаркт миокарда. Будьте готовы к проведению сердечно-лёгочной реанимации», — предупредил тренер.



7. Вызовите скорую

Если дыхание человека становится поверхностным или слишком редким, то сразу вызывайте скорую. Оператору расскажите о симптомах пострадавшего и вашем точном местоположении.

«Не оставляйте пострадавшего одного, оставайтесь рядом с ним до прибытия медицинской помощи. Постоянно общайтесь с ним, чтобы поддерживать его сознание и спокойствие», — сказал специалист.



Как предотвратить тепловой удар в транспорте