Академик РАН заявил о снижении смертности среди пациентов с онкологией

Главный внештатный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости сообщил, что за прошедшие восемь лет одногодичная смертность онкобольных со злокачественными опухолями снизилась с 23,6% до 18,3%.

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Медик отметил, что это связано с повысившейся выявляемостью онкологических заболеваний на первых двух стадиях. В 2023 году было злокачественные образования были обнаружены у 674 587 человек, что на 8% больше, чем в 2021 году.

Каприн добавил, что 60% болезней выявляется на первой и второй стадиях, и благодаря этому выросло число пациентов, которые наблюдаются в течение пяти лет и более.

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