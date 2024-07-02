Подмосковные хирурги удалили пациенту 12-сантиметровый флотирующий тромб

В больницу подмосковного города Мытищи поступил 64-летний местный житель, жалующийся на сильные боли в пояснице и онемение конечностей. Диагностика выявила у пациента огромный тромб в нижней полой вене, размером 12 см. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Врачи стали готовить мужчину к оперативному вмешательству, но его проведение осложнялось тем, что полая вена пациента была полностью забита тромбом, который имел нестабильную структуру и мог в любой момент начать движение по кровеносной системе, что привело бы к мгновенному летальному исходу мужчины.

«Была проведена тромбэкстракция – под местной анестезией мы целиком удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили яремную вену на шее, затем через нее провели инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приемов, с максимальной аккуратностью, поскольку ни один инструмент не способен захватить его целиком, а из-за его рыхлой структуры был высок риск развития осложнений. Такая тактика лечения по удалению гигантских тромбов была единственно возможной, поскольку верхний край флотирующего, то есть подвижного тромба, располагался намного выше почечной вены: вариант с установкой специальной «ловушки» – не дал бы результата», - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики Мытищинской больницы Антон Аналеев.



Сейчас прооперированный мужчина чувствует себя нормально, он уже прошел курс восстановления и готовится к выписке. По словам медиков, тромб образовался в его организме достаточно давно и, если бы пациент регулярно проходил профосмотры, такой сложной ситуации с его кровеносной системой можно было бы избежать.