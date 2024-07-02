Врачи рассказали о признаках наличия гельминтов в организме

По словам дерматолога Тагуи Авентовой, кожа подобно индикатору реагирует на любое раздражение и изменение состояния здоровья. Поэтому всегда стоит обращать внимание на высыпания и прыщи, неожиданно появившиеся на коже.

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Дело в том, что это может быть как симптомом аллергии, так и более серьезных нарушений, в том числе нарушения желчеоттока и заражения паразитами.

Авентова рассказала, что заражение паразитами грозит педикулезом, демодекозом, чесоткой и другими дерматологическими заболеваниями.

Кожные проявления характерны для таких заболеваний, как лямблиоз, продолжила врач в разговоре с «Лентой.ру». Попав в кишечник, паразит вызывает сыпь, крапивницу, шелушение на коже. Дерматит часто сопровождает заражение гельминтами.

Что касается педикулеза, покраснения появляются на местах укуса вшей. Это вызывает сильнейший зуд, покраснения могут распространиться не только на голову, но и на спину, лицо и шею.

Еще один паразит, который присутствует практически на каждом человек, клещ демодекс, дает о себе знать, когда у человека снижен иммунитет.

Тогда у больного появляются покраснения на щеках, носу и лбу. В последующем там развиваются фолликулы, закупоренные паразитами. В то же время отмечается сухость и шелушение кожи, зуд.

Авентова подчеркнула, что лечение подобных проявлений на коже должен назначить врач. Самолечение в таких случаях может привести к ухудшению состояния.

Ранее стало известно, что из водопроводных кранов в квартирах в Череповце полились белые черви. Эти паразиты могут поселиться в тканях и органах: сердце, мышцах, почках и даже глазах.