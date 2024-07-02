История Бенджамина Баттона в реальности: девочка стала стареть обратно

Шестилетняя жительница США Хлоя Гарсия страдает от редкого генетического заболевания. Девочка «стареет в обратном направлении», сообщает «360».

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Впервые о проблемах со здоровьем у малышки заговорила школьная учительница. Она рассказала, что девочка начала жаловаться на головные боли, стала плохо бегать и ходить, а также забывать вещи. Сейчас девочка носит очки и ходит только с помощью ходунков.

После долгих обследований выяснилось, что Хлоя страдает от метахроматической лейкодистрофии. Это заболевание вызывает дефицит фермента ARSA. У человека поражается мозг и нервная система, ухудшается речь, зрение и координация, появляются проблемы с питанием, пишет Daily Star.

Это то заболевание, при котором человек «стареет наоборот». Похожая ситуация была описана в произведении Скотта Фицджеральда «Загадочная история Бенджамина Баттона». Лечения от этой болезни нет, а терапия может стоить более четырех миллионов долларов.

Ранее молодую жительницу Великобритании внезапно парализовало из-за редкой болезни. У девушки после множества обследований диагностировали болезнь Аддисона. При этом заболевании надпочечники не производят достаточное количество гормонов кортизола и альдостерона.