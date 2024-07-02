Вологодские доктора спасли женщину с hellp-синдромом

Беременная женщина находилась в критическом состоянии, её доставили на вертолёте санавиации в Вологодскую областную клиническую больницу.

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Hellp-синдром — это тяжёлое осложнение беременности, которое сопровождается почечной и печёночной недостаточностью. Женщина терпела несколько дней боли в животе, рвоту и отёки. Вскоре состояние стало резко ухудшаться.

«При hellp-синдроме риск гибели роженицы достигает 70 %. Такие непростые случаи встречаются в нашей практике 2-3 раза в год, и всегда к лечению пациенток с данной патологией мы подключаем ведущих специалистов из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова», — отметил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.



Женщина находилась на 35-й неделе беременности. Специалисты экстренно сделали ей кесарево сечение. Состояние пациентки удалось стабилизировать. Сейчас она переведена из реанимации в гинекологическое отделение и проходит необходимое лечение. Жизни ребёнка также ничего не угрожает. Малыш находится в стабильном состоянии и переведён в отделение недоношенных.

Санавиация в области развивается благодаря федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». С начала года вертолётом санавиации в медицинские организации области доставлены 194 пациента, в том числе 24 ребенка.