Почему может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов

Лейкоциты — это форменные элементы крови, отвечающие за защиту организма от инфекционных, паразитарных и токсических угроз. Почему их уровень может повышаться или понижаться, рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова.

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Защитные клетки

Защитные клетки — лейкоциты — представлены в крови пятью разновидностями:

нейтрофилы;

базофилы;

моноциты;

лимфоциты;

эозинофилы.

Каждые выполняют свою функцию и отличаются по внешнему виду.

Для того чтобы получить информацию о количестве лейкоцитов в крови, выполняется общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Он позволяет оценить состояние здоровья, течение заболевания, выявить патологии, в том числе протекающие в скрытой форме. Референсные значения могут несколько отличаться в зависимости от возраста человека и лаборатории, где выполнялся анализ.

Повышенный уровень лейкоцитов

Состояние, при котором в крови отмечается повышенный уровень лейкоцитов, называется лейкоцитоз. Лейкоцитоз может быть физиологическим, то есть наблюдаться в норме, но чаще это является признаком какого-либо процесса, поэтому для интерпретации анализа и лечения следует обратиться к врачу.

Физиологическое повышение лейкоцитов наблюдается при беременности, в первые дни жизни новорожденного. Также повышение лейкоцитов может отмечаться, если анализ был сдан без подготовки, например, после интенсивной физической нагрузки, тренировки, посещения бани, сауны, после приема пищи.

Патологическое, то есть не вариант нормы, повышение лейкоцитов встречается при различных состояниях. При интерпретации результатов общего анализа крови оценивается не только общее количество лейкоцитов, их повышение или понижение, но и показатели каждой разновидности лейкоцитов и их соотношение между собой.

Так, повышение нейтрофилов наблюдается при:

бактериальных инфекциях;

воспалении: пневмония, пиелонефрит, острый тонзиллит, отит, аппендицит, абсцессы и другие;

интоксикациях экзогенных (свинец) и эндогенных (подагра);

онкологических заболеваниях;

системных аутоиммунных заболеваниях.

Повышение лимфоцитов может быть выявлено при вирусных инфекциях:

краснуха;

цитомегаловирус;

инфекционный мононуклеоз;

ветряная оспа;

острые вирусные гепатиты и так далее.

А также при некоторых бактериальных инфекциях, таких как коклюш и туберкулез, и онкологических заболеваниях.

Кроме того, по результату общего анализа крови можно косвенно судить о гельминтозах и протозойных инфекциях. О наличии заражения может свидетельствовать повышение эозинофилов в крови — эозинофилия, она может наблюдаться при амебиазе, эхинококкозе, описторхозе, токсокарозе и так далее. В том числе эозинофилия может наблюдаться при аллергических заболеваниях, пищевой непереносимости (бронхиальная астма, аллергический дерматит, эозинофильный колит и прочее), онкологических заболеваниях.

Повышение базофилов может указывать на аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергический дерматит и другие), онкологические заболевания, туберкулез.

Моноцитоз — повышение моноцитов в общем анализе крови — может говорить о наличии бактериальной инфекции, вирусной инфекции (инфекционный мононуклеоз), туберкулезе, онкологических заболеваниях, системных аутоиммунных заболеваниях.

Пониженный уровень лейкоцитов

Состояние, при котором в крови отмечается пониженный уровень лейкоцитов, называется лейкопения. Лейкопения может наблюдаться при различных причинах и при выявлении в общем анализе крови требует интерпретации врачом и соотнесения результатов анализа с клинической картиной.

Снижение лейкоцитов может быть при:

приеме некоторых лекарственных препаратов (антибактериальные препараты, нейролептики, цитостатики и так далее);

при выраженном дефиците витаминов (фолиевая кислота, В12);

системных аутоиммунных заболеваниях (синдром Шегрена, системная красная волчанка и другое);

вирусных инфекциях (грипп, корь);

бактериальных инфекциях (при тяжелых генерализованных инфекциях);

онкологических заболеваниях;

врожденных наследственных лейкопениях.

Общий анализ крови обычно не является окончательным диагностическим тестом. В зависимости от причины, по которой был сдан этот анализ, жалоб, самочувствия человека показатели лейкоцитов за пределами референсных значений могут потребовать или не потребовать дальнейшего наблюдения и лечения. Правильное решение — не лечить анализ крови отдельно от человека и тем более не заниматься самолечением, а интерпретировать результаты вместе с врачом в конкретной ситуации.