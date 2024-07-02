В Щукине врачи успешно пересадили сердце 12-летнему подростку

В Щукине врачи успешно пересадили сердце 12-летнему нижегородцу.

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Проблемы у подростка начались со здоровьем после перенесенного коронавируса — появились обмороки и сильная усталость. Через несколько недель мальчика доставили с сильной головной болью в Центральную районную больницу Кулебак.

Врачи подозревали у него перитонит, но после обследований обнаружились проблемы с сердцем. Пациента доставили в Нижний Новгород, а затем перевели в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Щукине. Врачи приняли решение о трансплантации.

Донорское сердце нашлось уже на следующий день, мальчику сделали операцию. Сейчас 12-летний пациент продолжает лечение.