Врач-онколог назвал основную причину развития рака печени

В большинстве случаев к этому заболеванию приводит гепатит.

В группе риска также находятся люди, подвергшиеся длительному токсическому воздействию.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Андрей Пылёв подчеркнул, что выявленный на ранней стадии гепатит можно излечить.

«Основной причиной гепатоцеллюлярного рака печени является именно цирроз. Рак образуется на фоне цирротических изменений. Что приводит к циррозу — совершенно неважно. Это может быть и какое-то длительное токсическое воздействие на производстве, это могут быть какие-то злоупотребления самые различные, чаще всего это могут быть какие-то вирусные поражения — гепатиты. В конечном итоге это всё приводит к развитию цирроза. Именно на фоне цирроза уже возникает рак. Если человек впервые сталкивается с гепатитом, и это случайная находка, а человека ничего не беспокоит, каких-то необратимых изменений на данный момент ещё не произошло, мы можем уже уверенно сказать, что гепатит B может быть излечен, гепатит C — если не излечен, то может находиться полностью под нашим медикаментозным контролем, и человек может жить практически с обычным качеством жизни».



Ранее Пылёв объяснил тягу пациентов к ненаучным методам лечения. Различные «интернет-гуру» предлагают более «комфортные и спокойные» условия.

При этом они не отличаются от «бабушек в деревнях», к которым раньше обращались люди, желающие исцелиться, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук.