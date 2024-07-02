Врачи спасли мужчину, который не мог глотать твердую пищу

22-летний повар из Владивостока не мог съесть даже кусок хлеба, чтобы не запивать его обильным количеством воды. Он перешёл на детское питание, сильно похудел, и только когда ситуация стала невыносимой, обратился за медицинской помощью. Помочь ему смогла только операция.

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Что случилось

Как рассказали в национальном медицинском исследовательском центре имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, проблемы с глотанием возникли у мужчины в 2019 году. Он ощущал периодическое беспричинное кратковременное сдавление горла. Постепенно появилось чувство постоянной помехи в пищеводе. К 2023 году парень не мог проглотить даже жидкую кашу.

Он был вынужден полностью перейти на детское питание, протёртые супы и кефир и после критической потери веса обратился к медикам.

Что у него нашли

Выяснилось, что у россиянина редкая врождённая аномалия — так называемое «сосудистое кольцо». Оно возникает при неправильном расположении сосудов вокруг сердца — аорта и отходящие от неё сосуды передавливают пищевод и трахею.

У парня «виновницей» оказалась аномально отходящая правая подключичная артерия. Медики рассказали, что в детстве патология не проявляется, а вот с возрастом из-за роста и повышения давления может дать о себе знать.

Как всё прошло

В ходе операции хирурги разобщили кольцо, удалили ткани правой подключичной артерии от пищевода. Уже на следующий день россиянина перевели в обычную палату и он смог без проблем поесть твёрдую еду.

Ранее «Секрет» рассказывал, что российские врачи спасли мужчину с ножом в сердце.