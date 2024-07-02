Сосудистый хирург объяснила, чем опасна поза «нога на ногу»

Поза «нога на ногу» - одна из удобнейших. В то же время многие врачи говорят о ее потенциальной опасности для организма: могут начаться проблемы с осанкой или кровообращением.

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«В канадском исследовании от 2018 года говорится, что даже непродолжительное сидение в такой позе увеличивает риск образования тромбов. «Нога на ногу» негативно сказывается на функции эндотелия сосудов ног, из-за чего может снизиться их эластичность», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» сосудистый хирург ортопедической сети ОРТЕКА, ангиохирург, кандидат медицинских наук и член ассоциации флебологов России Светлана Абрамова.



По словам эксперта, еще большей опасности подвергается позвоночник. Чем дольше человек сидит, закинув ногу на ногу, тем сильнее смещается центр тяжести его тела. Это ведет к сколиозу, изменениям посадки головы, патологическим изменениям в позвоночнике (особенно в шейном отделе), появлению болей в пояснице и верхних отделах спины. Кроме того, долгое и частое сидение в этой позе провоцирует развитие трохантерита - воспаления бедренных сухожилий, при котором возникает боль при ходьбе, подъеме или присаживании на корточки. У мужчин также могут начаться проблемы с фертильностью, а у беременных женщин происходит сдавливание вен и нарушение оттока крови, что опасно для ребенка.

«Онемение ноги, расположенной снизу, указывает на пережимание малоберцового нерва. Обычно оно проходит само собой, но если подобное воздействие на нерв происходит часто, возникает риск развития нейропатии. Из-за нее не получится полноценно сгибать стопу и пальцы», - добавила Светлана Абрамова.



Собеседница издания обратила внимание и на положительный эффект от позы «нога на ногу» для некоторых пациентов. В ряде случаев сидение таким образом помогает компенсировать тазовый перекос у людей с разной длиной ног. Однако весь потенциальный вред оказывается ощутимее небольшой пользы.