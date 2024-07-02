В Новосибирске спасли повара, который не мог есть из-за патологии аорты

Новосибирские хирурги помогли жителю Владивостока, который больше года не мог принимать твердую пищу из-за аномалии аорты.

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Молодой повар из Владивостока еще пять лет назад начал ощущать кратковременные сдавливания в горле и помехи в пищеводе. А вскоре он уже не мог проглотить даже маленький кусочек хлеба без обильного запивания его водой. В горле застревала даже жидкая каша.

Такое состояние беспокоило 22-летнего парня и причиняло ему значительные неудобства.

"Физически развитый пациент, увлекающийся туризмом и культурой викингов, при этом повар по профессии, был вынужден полностью перейти на протертые супы и кефир", - рассказали "РГ" в Центре Мешалкина.



Молодой человек начал резко терять вес и обратился за медицинской помощью. При обследовании у него выявили редкую врожденную аномалию - "сосудистое кольцо". Оно возникает из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца.

"При этом типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом", - объясняет заведующий отделением аорты и коронарных артерий Центра Мешалкина Максим Ляшенко. - В данном случае "виновницей" проблем стала аномально отходящая правая подключичная артерия".



Врачи отмечают, что в детском возрасте такая патология может не проявляться. Однако при взрослении и физических нагрузках давление в артериях возрастает и сдавливание усиливается, возникают дыхательные расстройства.

"В случае нашего пациента серьезную угрозу для жизни и здоровья представляла компрессия не дыхательных путей, а пищевода", - говорит Ляшенко.



Хирурги удалили ткани правой подключичной артерии от пищевода и разобщили кольцо.

Уже спустя сутки после операции пациента перевели из реанимации в обычную палату, и он наконец-то смог нормально позавтракать. Теперь повар без проблем может есть любую твердую пищу.