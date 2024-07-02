Онкологи с 1 сентября смогут назначать лечение вне инструкции

Консилиумы врачей смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, в ситуации, когда пациент прошел все линии терапии по стандартам, но заболевание продолжает развиваться, консилиум врачей с 1 сентября сможет принимать решение о терапии, которой нет в стандартных схемах лечения, «вне инструкции».

«Это для нас очень важно», — пояснил Каприн в беседе с РИА Новости.



Так, можно будет подбирать и комплексное комбинированное лечение. В него включена радионуклидная терапия.

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