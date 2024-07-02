Обнаружен способ снизить риски повреждения нервов во время химиотерапии

Лечение онкологических болезней нередко приводит к повреждению нервов, из-за чего развивается мучительная симптоматика. Лечение препаратами в таких случаях не даёт желаемого результата, поэтому учёные начали искать новые методы. Команда исследователей из Швейцарии и Германии обнаружила, что простые физические упражнения могут предотвратить повреждение нервов.

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Известно, что ряд препаратов, которые используются для лечения рака, могут поражать нервы также, как и опухолевые клетки. Так, оксалиплатин или препараты на основе алкалоидов барвинка приводят к тому, что у 70 до 90% пациентов возникают боли, онемение, жжение, покалывание, проблемы с равновесием. В половине случаев симптомы могут исчезать после лечения, но у 50% они становятся хроническими – это состояние называется периферическая нейропатия на фоне химиотерапии.

Команда под руководством спортивного учёного, доктора Фионы Штрекманн из Базельского университета и исследователей из Немецкого спортивного университета в Кельне доказала, что специальные упражнения, сопутствующие терапии рака, могут предотвратить повреждение нервов во многих случаях, – передаёт MedicalXpress.



В исследовании приняли участие 158 больных раком, как мужчин, так и женщин, которые получали лечение либо оксалиплатином, либо препаратами на основе алкалоидов барвинка. Они случайным образом были разделены на три группы. Первая, контрольная, просто получала стандартное лечение. Две другие – выполняли упражнения два раза в неделю на протяжении всего курса химиотерапии по 15-30 минут. Одна из этих групп выполняла упражнения, в большей степени ориентированные на балансирование на нестабильной поверхности, другая выполняла упражнения на виброплатформе.

Регулярные обследования в течение пяти следующих лет показали, что в контрольной группе периферическая нейропатия на фоне химиотерапии встречалась в два раза чаще, чем в двух других группах, выполнявших упражнения во время лечения.

То есть, упражнения, выполняемые параллельно с химиотерапией, смогли снизить частоту повреждения нервов на 50-70%.

Важно, что они смогли улучшить субъективное восприятие качества жизни у пациентов с раком, сняли необходимость уменьшать дозу противораковых препаратов и снизили смертность в течение пяти лет после химиотерапии.