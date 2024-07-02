Черная смородина может привести к образованию камней в почках

Черная смородина считается одной из самых полезных и вкусных ягод. Но стоит помнить, что она может нанести и вред. Сайт «Страсти» поинтересовался у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко, в каких случаях эту ягоду стоит включить в рацион, а когда — лучше воздержаться.

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Черная смородина является ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Она содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, способствует улучшению поглощения железа и защищает клетки от повреждений. Кроме того, эта ягода богата витаминами группы В, витамином К, калием, магнием, натрием, сераой, йодом и другими микроэлементами.

Как пояснила диетолог, черная смородина занимает почетное место среди продуктов, которые называют еще супефудами за особое действие, направленное на предотвращение преждевременного старения организма. Это происходит за счет значительного количества антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами. Именно они придают ягоде черный или темно-синий цвет и обладают способностью защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов.

Кроме того, антоцианы способствуют снижению воспаления в организме, улучшают микроциркуляцию крови, снижают уровень холестерина, улучшают зрение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также могут оказывать защитное действие на нервные клетки и способствовать улучшению когнитивных функций.

Не случайно черную смородину любят включать в детокс программы для поддержания веса, улучшения работы метаболических процессов и омоложения организма.

Таким образом, благодаря витаминам и антиоксидантам, употребление черной смородины в питании может оказать положительное воздействие на здоровье человека и способствовать поддержанию общего физического благополучия.

Для разнообразия и полноценности рациона можно включать черную смородину в ежедневное меню, особенно в сезон, 150-200 грамм, при условии нормальной переносимости.

Есть ли люди, которым противопоказано употреблять черную смородину?

По словам диетолога, людям с аллергией на ягоды или фрукты из семейства розоцветных (например, землянику, малину) следует быть осторожными при употреблении черной смородины, так как она также может вызвать аллергическую реакцию.

Также эта ягода содержит лимонную и яблочную органические кислоты, поэтому людям с индивидуальной непереносимостью этих органических кислот, может быть не рекомендовано употребление черной смородины из-за возможного дискомфорта в желудке или кишечнике.

Кроме того, черная смородина содержит оксалаты, которые являются солями оксалиновой кислоты и могут образовывать кристаллы в почках или мочевыводящих путях, что может привести к образованию камней. Людям, страдающим от подагры, камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием камней, рекомендуется ограничивать потребление продуктов, богатых оксалатами, включая черную смородину.