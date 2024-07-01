Доктор Мясников развеял популярный миф о давлении

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием парацетамола не повышает давление. Выпуск передачи, в котором медик развеял этот популярный миф, доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист рассказал, что парацетамол действительно может приводить к повышению давления у людей с заболеваниями печени, а также у злоупотребляющих алкоголем.

«Для нашей аудитории: повышает ли парацетамол давление? Ответ: "Нет". Вы же не пьете по четыре грамма на протяжении месяца», — объяснил доктор.



При этом врач добавил, что нестероидные противовоспалительные препараты действуют на желудок, а также могут повышать давление, риски инфарктов и инсультов. По его словам, парацетамол является наиболее безопасным препаратом из этой группы.

«Эти четыре грамма — это максимальные граммы. Больше — за этим идет разрушение печени», — заключил медик.



Ранее Мясников перечислил препараты, которые необходимо иметь в домашней аптечке. Одним из обязательных лекарств Мясников назвал парацетамол.