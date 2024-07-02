Врач перечислила эффективные способы борьбы с пигментацией кожи

Дерматовенеролог Анна Кутина перечислила эффективные способы борьбы с пигментацией кожи. Она также посоветовала не бороться с гиперпигментацией летом, передает «Газета.Ru».

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За выработку пигмента меланина отвечают специальные клетки — меланоциты. Меланин придает цвет волосам, коже и глазам, его содержание и выработка отличаются у людей, поэтому существуют разные оттенки кожи. Одной из задач меланина является защита кожи от солнечных лучей.

«Как только ультрафиолетовый свет попадает на кожу, происходит активация меланоцитов, выработка меланина и через некоторое время проявляется загар. Он остается видимым до тех пор, пока меланин находится в клетках кожи — кератиноцитах», — объяснила врач.



Основными факторами появления пигментации являются ультрафиолетовое излучение; изменение гормонального фона; прием антибиотиков, системных ретиноидов и некоторых других медикаментов; повреждение кожи. Также ее может спровоцировать неправильный уход после косметологических процедур, таких как эпиляция, химические пилинги и фотоомоложение.

«Выделяют несколько наиболее часто встречаемых видов гиперпигментации. Мелазма (хлоазма) — основные причины гормональные изменения и генетическая предрасположенность. Лентиго — чаще возникают на коже лица, декольте, кистях рук, поврежденной солнцем. Веснушки — может встречаться как у детей, так и у взрослых со светлой кожей. Поствоспалительная — появляется на местах повреждения кожи», — перечислила Кутина.



Врач предупредила, что основную работу с гиперпигментацией нужно проводить осенью и зимой, когда нет активного солнца.

«Это всегда комплексный подход, в котором используются как косметологические процедуры, так и правильно подобранный ежедневный домашний уход», — отметила она.



К косметологическим относятся химические пилинги (Джесснера, ТСА-пилинг), фото- и лазерная терапия, мезотерапия (с витамином С). В качестве домашнего ухода используются блокирующие выработку меланина вещества — витамин С, азелаиновая кислота, койевая кислота, арбутин, феруловая кислота.

Летом врач рекомендовала меньше находиться а солнце, особенно в его активные часы, и пользоваться средствами SPF, так как проще предотвратить пигментацию, чем бороться с ней.

Ранее россиянкам дали советы по грамотному ежедневному уходу за кожей лица. Процедуры очищения, питания, омоложения и увлажнения нужно ежедневно проводить в период с 20:00 до 23:00, чтобы была максимальная польза для кожи.