Диетолог посоветовал отказаться от некоторых опасных летом салатов

Может быть смертельно опасно: от каких готовых салатов лучше отказаться летом
Шесть человек отравились салатами из пекарни в городе Волжском Волгоградской области. Среди отравившихся — шестилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие салаты не стоит покупать летом и почему они могут представлять опасность для здоровья и жизни.
Когда готовые салаты опасны
По ее словам, готовыми салатами можно отравиться, если в них развился ботулизм.
"В готовые салаты могут добавлять некачественное сырье и хранить их неправильным образом. Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например, консервы", — сказала она.
Эксперт отметила, что ботулизм может быть в салатах, в которые добавляют консервированные грибы, овощи или мясо. Поэтому в летний период лучше от них отказаться, если есть подозрение, что салат мог храниться неправильным образом.
"Самостоятельно определить наличие этих бактерий в блюде по запаху или по вкусу невозможно. Бактерии быстро начинают развиваться в теплых условиях, а холода они боятся. Ботулизм — это самое опасное заболевание, которым можно заразиться от готовой еды. Лучше отказаться от салатов, в которых есть консервированные, термически не обработанные продукты в летний период", — считает Соломатина.
Специалист добавила, что ботулизм может развиться даже в меде, если его неправильно хранили.
Ботулизм маскируется под инсульт
Диетолог предупредила, что ботулизм может сначала маскироваться под инсульт, поэтому его сложно определить при отравлении некачественным салатом.
"Ботулотоксин нарушает нервную мышечную передачу. У человека начинаются проблемы с дыханием, работой сердца, которое не может биться. Также появляются двоение в глазах, опущение век, заторможенная речь. Эти симптомы характерны и для инсульта, поэтому эти два опасных состояния можно перепутать и упустить время, которое при ботулизме играет огромную роль", — рассказала собеседница «ВМ».
Кроме того, в жару в готовых салатах могут развиться кишечная палочка, листерии или дизентерии, которые вызывают серьезные проблемы с работой желудочно-кишечного тракта и кишечника. Поэтому детям и пожилым людям лучше вообще отказаться от готовых салатов, потому что отравление может быть смертельным.
"Жара — это прекрасная среда для развития бактерий в продуктах питания. Если человек съест зараженный салат, исход будет зависеть от его иммунитета. У здорового человека могут быть минимальные симптомы, например, тошнота и диарея. А для детей злосчастная кишечная палочка может стать смертельно опасной, потому что вызывает обезвоживание организма. Пожилые люди также находятся в группе риска. На фоне уже имеющихся проблем с сердцем и другими органами и системами могут быть плачевные результаты приема в пищу зараженного салата из магазина", — предупредила она.
От каких салатов лучше отказаться
По ее мнению, если человек не может отказать себе в удовольствии съесть любимый готовый салат, лучше не покупать блюда с рыбой, мясом, яйцами, которые уже заправлены майонезом или другой жирной заправкой.
"Рыбное и мясное отравления проходят очень тяжело. А если салат будет заправлен чем-то жирным, например майонезом, то ситуация будет намного хуже. Бактерии очень быстро размножаются во влажной среде", — сказала Соломатина.
Помимо этого, летом нужно быть очень аккуратными с готовыми фруктовыми салатами, потому что они быстро портятся, напомнила диетолог.
"Фрукты быстро портятся в жаркую погоду, особенно если в них добавлен сахар или йогуртовая заправка. Лучше не рисковать с покупными вариантами таких салатов, а сделать их самостоятельно и сразу употребить в пищу", — подытожила собеседница «ВМ».