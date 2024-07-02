Диетолог посоветовал отказаться от некоторых опасных летом салатов

Шесть человек отравились салатами из пекарни в городе Волжском Волгоградской области. Среди отравившихся — шестилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие салаты не стоит покупать летом и почему они могут представлять опасность для здоровья и жизни.

© Вечерняя Москва

Когда готовые салаты опасны

По ее словам, готовыми салатами можно отравиться, если в них развился ботулизм.

"В готовые салаты могут добавлять некачественное сырье и хранить их неправильным образом. Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например, консервы", — сказала она.



Эксперт отметила, что ботулизм может быть в салатах, в которые добавляют консервированные грибы, овощи или мясо. Поэтому в летний период лучше от них отказаться, если есть подозрение, что салат мог храниться неправильным образом.

"Самостоятельно определить наличие этих бактерий в блюде по запаху или по вкусу невозможно. Бактерии быстро начинают развиваться в теплых условиях, а холода они боятся. Ботулизм — это самое опасное заболевание, которым можно заразиться от готовой еды. Лучше отказаться от салатов, в которых есть консервированные, термически не обработанные продукты в летний период", — считает Соломатина.



Специалист добавила, что ботулизм может развиться даже в меде, если его неправильно хранили.

Ботулизм маскируется под инсульт

Диетолог предупредила, что ботулизм может сначала маскироваться под инсульт, поэтому его сложно определить при отравлении некачественным салатом.

"Ботулотоксин нарушает нервную мышечную передачу. У человека начинаются проблемы с дыханием, работой сердца, которое не может биться. Также появляются двоение в глазах, опущение век, заторможенная речь. Эти симптомы характерны и для инсульта, поэтому эти два опасных состояния можно перепутать и упустить время, которое при ботулизме играет огромную роль", — рассказала собеседница «ВМ».



Кроме того, в жару в готовых салатах могут развиться кишечная палочка, листерии или дизентерии, которые вызывают серьезные проблемы с работой желудочно-кишечного тракта и кишечника. Поэтому детям и пожилым людям лучше вообще отказаться от готовых салатов, потому что отравление может быть смертельным.

"Жара — это прекрасная среда для развития бактерий в продуктах питания. Если человек съест зараженный салат, исход будет зависеть от его иммунитета. У здорового человека могут быть минимальные симптомы, например, тошнота и диарея. А для детей злосчастная кишечная палочка может стать смертельно опасной, потому что вызывает обезвоживание организма. Пожилые люди также находятся в группе риска. На фоне уже имеющихся проблем с сердцем и другими органами и системами могут быть плачевные результаты приема в пищу зараженного салата из магазина", — предупредила она.



От каких салатов лучше отказаться

По ее мнению, если человек не может отказать себе в удовольствии съесть любимый готовый салат, лучше не покупать блюда с рыбой, мясом, яйцами, которые уже заправлены майонезом или другой жирной заправкой.

"Рыбное и мясное отравления проходят очень тяжело. А если салат будет заправлен чем-то жирным, например майонезом, то ситуация будет намного хуже. Бактерии очень быстро размножаются во влажной среде", — сказала Соломатина.



Помимо этого, летом нужно быть очень аккуратными с готовыми фруктовыми салатами, потому что они быстро портятся, напомнила диетолог.