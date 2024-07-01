Врач-кардиолог: дефицит витамина D провоцирует рак кишечника

Снижение количества витамина D в организме человека провоцирует развитие рака кишечника. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

© Вечерняя Москва

При нехватке в организме человека витамина D риск развития полипов в кишечнике велик. Из таких полипов затем может развиться рак, объяснил специалист в эфире передачи «О самом главном».

— От полипа до рака — 10 лет, — добавил Мясников.

Ученые заявили, что увеличение числа больных онкологией толстого кишечника среди молодого населения страны обусловлено чрезмерным употреблением энергетических напитков.



Продуктами, повышающими развитие рака, являются сосиски, колбасы, бекон, а также канцерогены, присутствующие в продуктах при распаде алкоголя. Об этом рассказала врач-хирург, онколог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики Алевтина Киселева.

Правильно составленный рацион питания поможет снизить риск развития рака на 10–20 процентов. Нужно включить в питание фрукты, овощи и зелень, а также нежирное мясо и птицу. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.