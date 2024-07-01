Гинеколог рассказала, как женщинам избежать инфекции мочеполовой системы

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Сурае Назарова рассказала, что хронические гинекологические заболевания могут обостриться в случае резкой смены климата. Об этом она сообщила порталу «Лента.ру».

© runews24.ru

Врач отметила, что вагинальные инфекции могут вызвать размножившиеся из-за сильного потоотделения бактерии. Чтобы этого избежать, рекомендуется носить дышащее белье, а также не ходить долго в мокрой одежде и купальнике.

К обострению интимных болезней может также привести смена рациона. Новые непривычные продукты питания могут вызвать не только расстройство пищеварительной системы, но и дисбактериоз. Так что рекомендуется следить за пищей и напитками, которые потребляются в отпуске.

Эксперты рассказали, какие угрозы несет в себе чрезмерное употребление газировок в жаркое время года.

Ученые нашли новый способ бороться с грибковыми инфекциями.