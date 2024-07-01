Гинеколог рассказала, как женщинам избежать инфекции мочеполовой системы при смене климата
Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Сурае Назарова рассказала, что хронические гинекологические заболевания могут обостриться в случае резкой смены климата. Об этом она сообщила порталу «Лента.ру».
Врач отметила, что вагинальные инфекции могут вызвать размножившиеся из-за сильного потоотделения бактерии. Чтобы этого избежать, рекомендуется носить дышащее белье, а также не ходить долго в мокрой одежде и купальнике.
К обострению интимных болезней может также привести смена рациона. Новые непривычные продукты питания могут вызвать не только расстройство пищеварительной системы, но и дисбактериоз. Так что рекомендуется следить за пищей и напитками, которые потребляются в отпуске.
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