Врач предупредил о возможных рисках применения капель для смены цвета глаз

Пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова раскрыла россиянам возможные риски применения капель для временной смены цвета глаз. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В настоящее время указанные средства стали особенно популярны на маркетплейсах, заявила специалистка. Данные препараты содержат специальные пигменты, которые создают эффект изменения оттенка радужки. Так, например, карие глаза можно превратить в голубые или зеленые.

Их востребованность в том числе объясняется низкой ценой в сравнении со стоимостью цветных контактных линз или хирургического вмешательства, отметила медик. Однако в долгосрочной перспективе упомянутые капли потенциально могут иметь побочные эффекты, несмотря на безопасный состав. Так, по словам врача, предугадать реакцию на подобные средства в каждом индивидуальном случае невозможно.

«Так как капли вышли на рынок относительно недавно, то по ним просто нет клинических исследований в разрезе времени. Чтобы делать далеко идущие выводы, прокапать капли в глаза в течение двух-трех месяцев недостаточно — надо наблюдать за их действием в более долгосрочном периоде», — пояснила специалистка.



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