Врач развенчал старые мифы о лечении плоскостопия

Плоскостопие может быть вызвано различными факторами, включая неврологические проблемы или гипермобильность, однако не всегда это является патологией, требующей лечения, заверяет эксперт в беседе с «Тульской службой новостей». Для диагностики важно определить тип плоскостопия: мобильное или ригидное. В случае последнего, связанного с нарушениями таранно-пяточного сустава или укорочением ахилла, могут потребоваться меры по коррекции.

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Несмотря на мифы о потенциальной опасности плоскостопия, Юрий Дубоносов утверждает, что большинство случаев не требуют медицинского вмешательства. Специальная обувь и ортопедические стельки, часто выбираемые для улучшения комфорта, не являются лечебными мерами, а лишь способствуют удобству в повседневной жизни.

Косолапость, в отличие от плоскостопия, представляет собой отдельное врожденное заболевание, не связанное с состоянием стопы. Для детей особенно важно выбирать обувь, соответствующую трем критериям: удобству, комфорту и, конечно же, эстетическому виду.

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