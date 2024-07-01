Синдром хронической усталости: что это такое и как его лечить

Синдром хронической усталости - тихий враг жителей мегаполисов: что это такое и как его лечить?
Жизнь в больших городах полна движения и возможностей, но еще она может оказывать негативное влияние на здоровье жителей. Знаете людей, которым трудно вставать с кровати по утрам? Это может быть не просто отсутствием мотивации, а признаком серьезного заболевания, известного как синдром хронической усталости.
Что такое синдром хронической усталости?
Синдром хронической усталости — это состояние, при котором человек постоянно чувствует усталость, даже если он много отдыхает. Заболевание чаще всего встречается у жителей крупных городов и является предметом исследований ученых.
Почему возникает синдром хронической усталости?
Заболевание было обнаружено относительно недавно — только после эпидемии в Неваде в 1984 году. С тех пор ученые пытаются понять причины этого состояния, но до сих пор нет однозначного ответа. Однако существует множество теорий.
Одна из последних была предложена британскими учёными в 2016 году. Согласно их исследованиям, синдром хронической усталости возникает из-за того, что вирус приводит все системы нашего организма в «аварийное» состояние. Также было обнаружено, что подростки наиболее подвержены этому заболеванию.
Другая теория связывает появление синдрома с тем, что мозг и тело привыкают постоянно находиться в состоянии напряжения.
Как понять, что у вас синдром хронической усталости?
Хотя медицинская причина этого заболевания до сих пор остаётся загадкой, было замечено, что оно обычно возникает из-за частого переутомления (физического и умственного), снижения иммунитета (в том числе вследствие хронических и вирусных инфекций, аллергии), суровых условий окружающей среды, психологических и психических расстройств (депрессия, тревога, страх и стресс), а также расстройств пищевого поведения.
Симптомы синдрома хронической усталости могут включать:
- Сонливость;
- Плохое настроение без всякой причины;
- Невнимательность;
- Частые пульсирующие головные боли без видимой причины;
- Усталость после сна;
- Раздражительность.
Если вы чувствовали стресс и перенапряжение более полугода и у вас появились несколько симптомов, то, скорее всего, это синдром хронической усталости. Чтобы поставить точный диагноз, вам обязательно нужно обратиться к врачу! Сначала это сделает простой терапевт: врач проведёт предварительный осмотр и направит вас к более узконаправленному специалисту.
Как избежать синдрома хронической усталости?
Пять простых шагов, которые помогут вам избежать этого неприятного заболевания:
- Занимайтесь спортом. Не имеет значения, какой вид спорта вы выберете. Даже утренняя зарядка может положительно повлиять на ваше самочувствие;
- Не забывайте про заболевания, даже если они не вызывают особых проблем. Любая болезнь ослабляет иммунную систему, а здоровый организм лучше справляется со стрессом;
- Каждый день отдыхайте без телефона и компьютера. Идеально для этого подойдут прогулки на природе;
- Спите не меньше 6 часов. Только в темноте вырабатывается мелатонин — гормон, отвечающий за восстановление организма во время сна. Если вам трудно заснуть до полуночи, попробуйте использовать маску для сна;
- Ограничьте себя от людей и ситуаций, которые вызывают негатив. Если это невозможно, то хотя бы устраивайте себе эмоциональную разрядку: медитируйте, занимайтесь ароматерапией и массажем - выбирайте то, что вам нравится.