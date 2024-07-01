Синдром хронической усталости: что это такое и как его лечить

Жизнь в больших городах полна движения и возможностей, но еще она может оказывать негативное влияние на здоровье жителей. Знаете людей, которым трудно вставать с кровати по утрам? Это может быть не просто отсутствием мотивации, а признаком серьезного заболевания, известного как синдром хронической усталости.

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Что такое синдром хронической усталости?

Синдром хронической усталости — это состояние, при котором человек постоянно чувствует усталость, даже если он много отдыхает. Заболевание чаще всего встречается у жителей крупных городов и является предметом исследований ученых.

Почему возникает синдром хронической усталости?

Заболевание было обнаружено относительно недавно — только после эпидемии в Неваде в 1984 году. С тех пор ученые пытаются понять причины этого состояния, но до сих пор нет однозначного ответа. Однако существует множество теорий.

Одна из последних была предложена британскими учёными в 2016 году. Согласно их исследованиям, синдром хронической усталости возникает из-за того, что вирус приводит все системы нашего организма в «аварийное» состояние. Также было обнаружено, что подростки наиболее подвержены этому заболеванию.

Другая теория связывает появление синдрома с тем, что мозг и тело привыкают постоянно находиться в состоянии напряжения.

Как понять, что у вас синдром хронической усталости?

Хотя медицинская причина этого заболевания до сих пор остаётся загадкой, было замечено, что оно обычно возникает из-за частого переутомления (физического и умственного), снижения иммунитета (в том числе вследствие хронических и вирусных инфекций, аллергии), суровых условий окружающей среды, психологических и психических расстройств (депрессия, тревога, страх и стресс), а также расстройств пищевого поведения.

Симптомы синдрома хронической усталости могут включать:

Сонливость;

Плохое настроение без всякой причины;

Невнимательность;

Частые пульсирующие головные боли без видимой причины;

Усталость после сна;

Раздражительность.

Если вы чувствовали стресс и перенапряжение более полугода и у вас появились несколько симптомов, то, скорее всего, это синдром хронической усталости. Чтобы поставить точный диагноз, вам обязательно нужно обратиться к врачу! Сначала это сделает простой терапевт: врач проведёт предварительный осмотр и направит вас к более узконаправленному специалисту.

Как избежать синдрома хронической усталости?

Пять простых шагов, которые помогут вам избежать этого неприятного заболевания: