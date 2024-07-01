Остеопат объяснил, как вылечить хронический насморк без капель

Остеопат Владимир Животов призвал проверить дефициты для борьбы с хроническим насморком
Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое проявляется как заложенность или постоянное выделение слизи. О том, как вылечить ринит, «Газете.Ru» рассказал остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.
«При использовании сосудосуживающих отек спадает, из носа перестает течь, человек получает возможность дышать носом, его самочувствие улучшается. Но — ненадолго. Как правило, возникает так называемая зависимость от сосудосуживающих капель, которая проявляется в том, что человек просто не может от них отказаться из-за того, что нос без капель закладывает снова, и, чтобы вновь получить облегчение дыхания, капли приходится закапывать все чаще», — начал врач.
Он также добавил, что хронический насморк в том числе аллергический, указывает на то, что пациент ранее перенес одну из перечисленных травм: травмы лба и носа, скул вследствие ударов или падений; родовые травмы — в родах сдавливается весь череп, в том числе и лицевой, установка брекет-систем и их длительное ношение и ринопластика.
«Если мы хотим остановить хроническое течение болезни, нужно устранить последствия травмы, то есть убрать сжатость межкостных швов черепа, восстановить их подвижность с помощью грамотного остеопата. Тогда сосуды освободятся, кровь будет течь свободно и перестанет застаиваться, отек постепенно уйдет. Как следствие, слизистая восстановит свое состояние и функцию», — объяснил эксперт.
Владимир Животов также опроверг мнение, что чаще всего хронический насморк — из-за аллергии и молочных продуктов.
«Но если бы дело было только в этом, то у всех людей при контакте с аллергенами или при употреблении молочных продуктов, ухудшалось бы носовое дыхание. Но это не так. Проблема возникает и приобретает хронический характер только у людей с определенным исходным фоном – у них исходно отечная слизистая», — рассказал врач.
Он добавил, что хронический насморк чаще всего приводит к нагноению.
«Это часто указывает на проблемы в работе иммунной системы. Поэтому надо действовать комплексно — параллельно курсу остеопатического лечения необходимо восполнить дефициты и нормализовать обмен веществ совместно с хорошим нутрициологом или эндокринологом», — заявил Животов.
В заключении он подчеркнул, что хронический ринит — это механическая проблема.
«Слизистая отекает потому что кости черепа смещены из-за травмы, что ведет к сдавливанию межкостных швов. Бесполезно капать сосудосуживающие капли, пить антигистаминные или отказываться от употребления молочной продукции — пока кости будут зажаты, восстановить нормальное носовое дыхание не получится. Никакая таблетка, никакие капли не могут сдвинуть кость. Наилучший выход — обратиться к хорошему остеопату и восстановить положение костей лицевого черепа», — заключил врач.