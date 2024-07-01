Остеопат объяснил, как вылечить хронический насморк без капель

Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое проявляется как заложенность или постоянное выделение слизи. О том, как вылечить ринит, «Газете.Ru» рассказал остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.

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«При использовании сосудосуживающих отек спадает, из носа перестает течь, человек получает возможность дышать носом, его самочувствие улучшается. Но — ненадолго. Как правило, возникает так называемая зависимость от сосудосуживающих капель, которая проявляется в том, что человек просто не может от них отказаться из-за того, что нос без капель закладывает снова, и, чтобы вновь получить облегчение дыхания, капли приходится закапывать все чаще», — начал врач.



Он также добавил, что хронический насморк в том числе аллергический, указывает на то, что пациент ранее перенес одну из перечисленных травм: травмы лба и носа, скул вследствие ударов или падений; родовые травмы — в родах сдавливается весь череп, в том числе и лицевой, установка брекет-систем и их длительное ношение и ринопластика.

«Если мы хотим остановить хроническое течение болезни, нужно устранить последствия травмы, то есть убрать сжатость межкостных швов черепа, восстановить их подвижность с помощью грамотного остеопата. Тогда сосуды освободятся, кровь будет течь свободно и перестанет застаиваться, отек постепенно уйдет. Как следствие, слизистая восстановит свое состояние и функцию», — объяснил эксперт.



Владимир Животов также опроверг мнение, что чаще всего хронический насморк — из-за аллергии и молочных продуктов.

«Но если бы дело было только в этом, то у всех людей при контакте с аллергенами или при употреблении молочных продуктов, ухудшалось бы носовое дыхание. Но это не так. Проблема возникает и приобретает хронический характер только у людей с определенным исходным фоном – у них исходно отечная слизистая», — рассказал врач.



Он добавил, что хронический насморк чаще всего приводит к нагноению.

«Это часто указывает на проблемы в работе иммунной системы. Поэтому надо действовать комплексно — параллельно курсу остеопатического лечения необходимо восполнить дефициты и нормализовать обмен веществ совместно с хорошим нутрициологом или эндокринологом», — заявил Животов.



В заключении он подчеркнул, что хронический ринит — это механическая проблема.