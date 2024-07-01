В Подмосковье 13-летний мальчик поместил в половой орган около 50 предметов

В подмосковных Люберцах врачи достали из уретры и мочевого пузыря 13-летнего мальчика около 50 магнитов. Об этом пишет региональный Минздрав в Telegram.

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Как стало известно, подросток обратился в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с жалобой на невозможность справить нужду. При этом он признался, что самостоятельно поместил в половой орган магнитные шарики. Причина этого поступка не уточняется.

«Чтобы мочевой пузырь не лопнул, детские урологи-андрологи катетеризировали его, а затем подготовили ребенка к операции», — рассказали в Минздраве.



Для извлечения посторонних предметов медики сделали в мочевом пузыре подростка разрез. Рентген подтвердил, что магнитов в теле мальчика не осталось.

Врачи часто находят инородные предметы в теле у детей. Так, в июне двухлетняя девочка из Подмосковья проглотила 13 магнитных шариков во время игры. Хирурги провели операцию и извлеки из ее кишечника сцепившиеся в цепочку предметы.

Кроме того, в апреле 124 магнитных шарика нашли в желудке и кишечнике двухлетнего мальчика из Ленинградской области. Сто из них извлекли без хирургического вмешательства.