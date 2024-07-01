Малышева рассказала, почему насморк появляется летом

Насморк летом может быть свидетельством хронического заболевания — вазомоторного ринита, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Эксперт рассказала, что лор-заболевание поражает нижние носовые раковины под действием различных факторов, среди которых никотин, алкоголь, вирусные заболевания и гормональные изменения.

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Малышева подчеркнула, что при вазомоторном рините люди обычно используют сосудосуживающие капли. По ее словам, капли вызывают разрастание слизистой, она начинает увеличиваться, поэтому нос забит собственной тканью. Врач рассказала, что в таком случае иногда прибегают к операции — убирают слизистую и отрезают разросшиеся раковины.

"Пациенты с аллергическими ринитами и инфекционными ринитами, которые лечатся правильно, не получают вазомоторного ринита. Использование сосудосуживающих капель ведет к вазомоторному риниту", — сказал врач-иммунолог Андрей Продеус.



Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что образовавшаяся во время отпуска заложенность носа может перерасти в гайморит. По его словам, при проблемах с обонянием стоит заблаговременно посетить специалистов, которые подберут правильное лечение.

Оториноларинголог также предупредил, что проблемы с носом могут привести к головной боли или температуре. Кроме того, насморк может серьезно отравить отдых из-за затрудненного дыхания. Зайцев добавил, что врач может назначить медикаментозную терапию или провести ряд манипуляций, которые оперативно решат сложившуюся проблему.