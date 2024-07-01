В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ летом

Для того чтобы не заболеть ОРВИ летом, стоит помнить о чистоте рук и тела, пишет MK.RU со ссылкой на петербургское отделение Роспотребнадзора. По словам сотрудников ведомства, также стоит проветривать помещения, но избегать сквозняков.

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"Прежде всего, нужно поддерживать чистоту. Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте руки антисептиком", — уточнили в ведомстве.



Россиянам посоветовали для профилактики ОРВИ избегать кондиционера, поскольку температура между улицей и помещением не должна иметь большую разницу. Кроме того, не нужно купаться в холодной воде, стоит выбирать более комфортный режим. После плавания необходимо переодеваться в сухие вещи и не загорать больше часа.

Представители Роспотребнадзора призвали избегать чрезмерно холодных напитков и ледяного мороженого. Они также порекомендовали включать в рацион сезонные ягоды и фрукты и не забывать о полноценном графике сне.

Врач-терапевт Ольга Чиркова ранее заметила, что при ОРВИ от заложенности носа могут помочь сосудосуживающие капли. Она напомнила, что при таких симптомах орган дыхания можно промыть водным солевым раствором. По словам терапевта, при ОРВИ необходимо лечить причину ее возникновения.