«Повышают риск тромбообразования»: диетолог объяснил, что можно и что нельзя пить в жару

"Кровь сгущается": Врач-диетолог объяснила, что можно и что нельзя пить в жару
Жаркая погода повышает риски обезвоживания, поэтому хочется пить больше. Оказывается, холодные напитки, тем более сладкие и газированные, не говоря уже об алкоголе, - не лучший вариант утолить жажду. Что и как пить, когда жарко, рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
"Повышенная температура летнего воздуха и активное солнце могут быть опасны даже для здоровых людей, не употребляющих алкоголь - повышается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышенное потоотделение увеличивает риск обезвоживания", - предупреждает доктор Чехонина.
Она назвала несколько правил: что можно и что нельзя пить в жару.
- Для поддержания сил в жаркую погоду желательны напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами: они позволят своевременно восполнить потери в жару и поддержать водно-электролитный баланс. Можно, например, использовать "шипучие" таблетки с набором витаминов и минералов. Они, кстати, сладковатые на вкус, но не содержат сахар;
- Ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки;
"Алкоголь притупляет бдительность и чувствительность - можно пропустить проявления симптомов ухудшения самочувствия, и эти последствия могут усугубиться. Алкогольные напитки создают дополнительную нагрузку на организм: усиливают риск обезвоживания, повышают риск тромбообразования на фоне потери жидкости и сгущения крови, нарушают регуляцию артериального давления, повышают риск теплового удара", - отметила Юлия Чехонина.
- Для утоления жажды лучший вариант - обычная питьевая или минеральная вода. В жаркую погоду организм теряет не только влагу, но и минеральные вещества. Минеральная вода отчасти помогает нам их восполнить и защищает от неблагоприятных последствий повышенной потери электролитов (магния, калия и др);
- Выбирайте минералку правильно: смотрите на маркировку. Выбирать нужно "столовую" или "лечебно-столовую". А вот "лечебную" нужно использовать в ограниченных количествах и только по назначению врача;
- Хорошие напитки для утоления жажды: вода с лимоном, с мятой, с базиликом. Натуральные кисломолочные напитки без добавления сахара, йогурт и кефир также помогут утолить жажду и отчасти голод;
- А вот сладкие напитки, в том числе газированные, не помогут избавиться от жажды и даже усиливают ее из-за большого количества сахара;
- Не стоит пить и энергетики. Такие напитки также могут быть опасны в жару, так как повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.