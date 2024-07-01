«Повышают риск тромбообразования»: диетолог объяснил, что можно и что нельзя пить в жару

Жаркая погода повышает риски обезвоживания, поэтому хочется пить больше. Оказывается, холодные напитки, тем более сладкие и газированные, не говоря уже об алкоголе, - не лучший вариант утолить жажду. Что и как пить, когда жарко, рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

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"Повышенная температура летнего воздуха и активное солнце могут быть опасны даже для здоровых людей, не употребляющих алкоголь - повышается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышенное потоотделение увеличивает риск обезвоживания", - предупреждает доктор Чехонина.



Она назвала несколько правил: что можно и что нельзя пить в жару.

Для поддержания сил в жаркую погоду желательны напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами: они позволят своевременно восполнить потери в жару и поддержать водно-электролитный баланс. Можно, например, использовать "шипучие" таблетки с набором витаминов и минералов. Они, кстати, сладковатые на вкус, но не содержат сахар;

Ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки;

"Алкоголь притупляет бдительность и чувствительность - можно пропустить проявления симптомов ухудшения самочувствия, и эти последствия могут усугубиться. Алкогольные напитки создают дополнительную нагрузку на организм: усиливают риск обезвоживания, повышают риск тромбообразования на фоне потери жидкости и сгущения крови, нарушают регуляцию артериального давления, повышают риск теплового удара", - отметила Юлия Чехонина.

