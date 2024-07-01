Почки – ответственный за фильтрацию крови, кроветворение, выработку гормонов, водно-солевой баланс и артериальное давление орган. При этом болезни почек зачастую никак не проявляют себя на ранних стадиях.

В результате пациенты приходят к врачу в тот момент, когда почки серьезно поражены, а лечение может быть не всегда эффективным, что приводит к удалению органа.

По словам андролога Станислава Сосновского, определить болезни почек на ранних стадиях можно по симптомам, которые часто остаются незамеченными, поскольку их списывают на другие патологии.

Например, о том, что орган требуется вмешательство врачей, говорит анемия. При этом уровень гемоглобина в крови невозможно поднять даже при использовании специальных препаратов.

Вместе с тем человек может испытывать постоянное чувство усталости, слабость. Но сон при этом нарушен и больной страдает от бессонницы.

Также пациенты, у которых диагностированы болезни почек, сталкиваются с сухостью кожи, сопровождаемому зудом, болями, возникающими в разных частях тела, отеками конечностей, лица и высоким давлением.

В то же время проявляются проблемы с памятью, становится тяжело сосредоточиться на чем-то, а концентрация внимания снижается.

Тревожный сигнал - привкус металла во рту и неприятный запах изо рта. Это результат нарушения водно-солевого баланса, объяснил врач в разговоре с «Доктором Питером».

Также один из симптомов болезни почек – затрудненное дыхание.

Если все эти симптомы сопровождаются плохими анализами мочи, это повод срочно обратиться к специалистам, настаивает Сосновский. В запущенных случаях вылечить пораженный орган затруднительно, поэтому может понадобиться его удаление.

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