Риск образования камней в почках: от каких напитков следует отказаться в жару

В жаркие дни человек теряет много жидкости, именно поэтому в летние месяцы врачи советуют больше пить. Тем не менее от некоторых напитков всё же следует отказаться, говорят эксперты Гамбургского потребительского центра.

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Наше тело испаряет много воды через кожу, что оказывает охлаждающий эффект, но увеличивает потребление воды. Также настоятельно рекомендуются богатые водой фрукты и овощи, такие как дыни, апельсины или огурцы.

Лучше всего пить обычную или минеральную воду, охлаждённые травяные и фруктовые чаи. А вот от соков и сладких газировок лучше отказаться.

Дело в том, что такие эти напитки содержат много фруктозы. Это вызывает образование фруктозо-1-фосфата, что не только стимулирует образование мочевой кислоты, но также может способствовать воспалению. В этом случае значительно увеличивается риск образования камней в почках и хронической почечной недостаточности.