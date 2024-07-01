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Названы три основных симптома смертельной болезни вейперов

Увлечение вейпингом способствует развитию опасного заболевания, которое может привести к летальному исходу. Подробности об этом публикует «Комсомольская правда».

Врачи назвали три основных симптома смертельной болезни EVALI
© unsplash
«Суть EVALI заключается в том, что масла, содержащиеся в паре вейпа, оседают глубоко в лёгких и образуют жировую пленку, которая препятствует поступлению воздуха», – говорится в сообщении.

В этом случае в участке легкого нарушается газообмен и развивается воспаление. Основными признаками EVALI являются затрудненное дыхание, боль в груди и мучительный кашель.

Если вы обнаружили у себя такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, вред вейпа для собаки связан не только с вдыханием дыма, но и с чувствительным обонянием питомца. Подробнее об этом рассказал кинолог Владимир Голубев. Последствия вдыхания дыма: тяжелое дыхание, ухудшение обоняния и даже легочные заболевания.

Болезни и лекарства
Полина Зиновьева
Владимир Голубев