Врачи назвали три основных симптома смертельной болезни EVALI

Увлечение вейпингом способствует развитию опасного заболевания, которое может привести к летальному исходу. Подробности об этом публикует «Комсомольская правда».

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«Суть EVALI заключается в том, что масла, содержащиеся в паре вейпа, оседают глубоко в лёгких и образуют жировую пленку, которая препятствует поступлению воздуха», – говорится в сообщении.



В этом случае в участке легкого нарушается газообмен и развивается воспаление. Основными признаками EVALI являются затрудненное дыхание, боль в груди и мучительный кашель.

Если вы обнаружили у себя такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, вред вейпа для собаки связан не только с вдыханием дыма, но и с чувствительным обонянием питомца. Подробнее об этом рассказал кинолог Владимир Голубев. Последствия вдыхания дыма: тяжелое дыхание, ухудшение обоняния и даже легочные заболевания.