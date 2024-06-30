Нутрициолог раскритиковал одноразовую диету Алины Загитовой для похудения

Нутрициолог Александра Ноев прокомментировала слова российской фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что питается один раз в день. Ее слова приводит Sport24.

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Диетолог заявила, что с точки зрения правильного питания совершенно ненормально есть один раз в день, так как у Загитовой могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Человек как вид не приспособлен к одноразовому питанию. И полная чушь это отвергать», — посчитала она.



Ранее Загитова заявила, что ест один раз в день, отдавая предпочтение мясу, крупам и овощам.

«Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая», — рассказала она.



Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.