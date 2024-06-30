«Мясо может вертеться неделями»: почему в России необходим ГОСТ на шаурму

Роскачество разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы. В РФ до недавнего времени не было единых технологических регламентов, устанавливающих требования к изготовлению полуфабрикатов из мяса для этого популярного стритфуда. Предполагается, что новая система заставит продавцов работать по новому ГОСТу. Почему это необходимо, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, шаурма относится к продукции с повышенным эпидемиологическим риском. Чтобы уменьшить число отравлений и сделать продукт более безопасным, будут разработаны государственные стандарты приготовления этого блюда.

"Шаурма включает полуфабрикаты, соусы, продукты с высокой влажностью. И все эти ингредиенты могут выступать патогенной средой для размножения различных болезнетворных микроорганизмов. Например, мясо на вертеле меняют только тогда, когда оно закончится. То есть все будет зависеть от продаж, а если они плохие, то мясо может вертеться так неделями", — пояснила эксперт.



Такой продукт обветривается, приобретает дурной аромат и привкус, который нередко продавцы пытаются скрыть с помощью приправ, острых ингредиентов и соусов, заметила специалист.

"Старое мясо становится твердым, его сложно есть, пережевывать. Следовательно, уверена, что будут приняты стандарты, которые заставят продавцов шаурмы уменьшить срок использования мяса. Так как от такой «трапезы» можно получить сальмонеллез, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты", — подчеркнула Соломатина.



По ее мнению, новая система по ГОСТу должна обязать производителей и тех лиц, которые в общепите готовят это блюдо, использовать единые утвержденные стандарты, и от них нельзя будет отступать.

"То есть будут учитываться нормы действующих межнациональных технических регламентов и новый стандарт будет носить обязательный характер, — отметила специалист. — Обновленные требования будут отныне предъявлять и к тем, кто готовит блюдо."



Следовательно, человек, который стоит за прилавком, обязан знать все меры безопасности и рецептуру, а также следить за тем, чтобы все используемые ингредиенты имели актуальный срок годности и не были просрочены, считает Соломатина.

"Скорее всего, какой-нибудь контролирующий орган будет устраивать ревизии и выявлять, насколько после введения новых стандартов в точках продажи шаурмы они будут соблюдаться. Не исключено, что там, где грубо нарушаются правила будут применяться штрафные санкции", — предположила собеседница «ВМ».



Единые стандарты приготовления шаурмы позволят сократить число отравлений и исключить вероятность заражения кишечными палочками, листериями и золотистым стафилококком, заключила диетолог.