Пищевые добавки для снижения холестерина могли привести к 80 летальным исходам

Началось расследование 76 летальных исходов, связанных с БАД японской компании Kobayashi Pharmaceutical. Также компания получила 1656 запросов от лиц, которые обратились за медицинской помощью после приема добавок на основе красной плесени. Об этом сообщает AFP.

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БАД на основе красных дрожжей предназначены для снижения уровня холестерина. Ранее в этом году сообщалось о десятках случаев повреждения почек и пяти летальных исходах, которые связали с этими добавками. Расследование показало, что из пяти летальных исходов один точно не был связан с БАД компании.

В препаратах была обнаружена потенциально ядовитая кислота. Ее производит красная плесень Monascus purpureus, которую используют для получения красного риса и алкогольных напитков.

В компании подчеркнули, что расследование продолжается.

До этого врач рассказал, что пищевые добавки не влияют на риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Их прием без назначения врача может привести к повреждению органов и воспалению.