Названы таблетки, которые могут привести к раку кожи
Таблетки для загара, содержащие кантаксантин, могут вызвать рак кожи. Об этом заявил доктор Алексис Янг из vедицинского центра Университета Хакенсак. По его словам, кантаксантин также может нанести вред печени и сетчатке глаз.
«Ингредиенты могут сделать вашу кожу еще более чувствительной к солнечному свету, делая вас более восприимчивым к солнечным ожогам и потенциальному раку кожи», — передает слова Янга Daily Mail.
Он добавил, что такие таблетки не защищают от ультрафиолетовых лучей и могут создать ложное чувство безопасности.
Кроме того, использование кантаксантина может привести к неожиданным изменениям цвета кожи, включая оранжевые или даже пурпурные оттенки, как объяснила доктор Андреа Суарес. По словам доктора Мохиба Тарина, прием больших доз этого вещества может вызвать мышечные спазмы, рвоту и аллергические реакции.
Ранее сообщалось, что использование соляриев до 35 лет увеличивает риск развития рака кожи на 75%. Научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Ле заявил, что походы в солярий также не приводят к получению витамина D, передает телеканал 360.